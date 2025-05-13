Церкви в Україні перевірять на пропаганду ідеології "русского міра"

Постановою затверджений "Порядок розгляду фактів пропаганди "русского міра" через релігійні організації".

Згідно з документом, пропаганда "русского міра" - поширення відповідної ідеології, що суперечить національній безпеці України.

Розгляд проводиться за ініціативою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) або на підставі звернення органів влади, громадян чи організацій.

Якщо виявлено ознаки пропаганди, ДЕСС видає наказ про створення групи для розгляду питання. До групи входять працівники ДЕСС, за потреби - представники інших державних органів та наукових установ.

Група враховує дані з публічних реєстрів, ЗМІ, експертиз, відкритих джерел, отримані від органів влади чи громадськості. За потреби призначається релігієзнавча експертиза, яка триває не більше 30 днів.

Якщо зафіксовано неодноразові факти пропаганди - ДЕСС затверджує відповідний висновок наказом. Наказ із висновками публікується на сайті ДЕСС та надсилається релігійній організації протягом трьох днів.

Ознаки пропаганди "русского міра"