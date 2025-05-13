Церкви в Украине проверят на пропаганду идеологии "русского мира"
Кабинет министров Украины определил признаки пропаганды "русского мира". Появились основания для проверки УПЦ Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2025 г. № 541.
Постановлением утвержден "Порядок рассмотрения фактов пропаганды "русского мира" через религиозные организации".
Согласно документу, пропаганда "русского мира" - распространение соответствующей идеологии, противоречащей национальной безопасности Украины.
Рассмотрение проводится по инициативе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) или на основании обращения органов власти, граждан или организаций.
Если выявлены признаки пропаганды, ГЭСС издает приказ о создании группы для рассмотрения вопроса. В группу входят работники ГЭСС, при необходимости - представители других государственных органов и научных учреждений.
Группа учитывает данные из публичных реестров, СМИ, экспертиз, открытых источников, полученные от органов власти или общественности. При необходимости назначается религиоведческая экспертиза, которая длится не более 30 дней.
Если зафиксированы неоднократные факты пропаганды - ГЭСС утверждает соответствующее заключение приказом. Приказ с выводами публикуется на сайте ГЭСС и направляется религиозной организации в течение трех дней.
Признаки пропаганды "русского мира"
- Обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, в котором нет места для независимой Украины, под эгидой Российской Федерации
- Представление так называемой "специальной военной операции" как "священной войны", "противостояния бездуховному, безбожному Западу"
- Обоснование территориальных претензий и российской военной агрессии, уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины со ссылкой на общую историю, религиозные традиции, языковое родство, историческую память
- Отрицание существования украинской нации, украинской государственности, права Украины на государственный суверенитет с использованием идей "триединой Руси", "триединства русского народа"
- Оправдание экспансии Московского патриархата на территории Украины с помощью аргументов об уникальности русского исторического пути, русской духовности, особой святости, "вселенскости" русского православия, извечной борьбе России с Западом
- Оправдание подавления церковной жизни в Украине, ее национально-исторических религиозных традиций
- Отрицание права украинских церквей на автокефалию
- Распространение идеи о том, что любое национальное самосознание украинцев и белорусов угрожает "триединому русскому народу", уменьшает его популяцию, а потому должно жестоко подавляться, в том числе с применением вооруженных сил
- Обоснование российского мессианства и цивилизаторско-просветительской исторической роли России в процессе становления и развития Украинского государства
- Оправдание преступлений российских военных, совершенных на территории Украины, как таких, которые устраняют препятствия для осуществления особой российской миссии в мире
- Распространение и разъяснение идей необходимости сбора "русских земель", не имеющих четко очерченных границ и охватывающих все территории, на которых проживают носители русского языка или православные верующие
- Обоснование устранения препятствий, в частности военным путем, для воссоединения "разделенного русского народа"
- Примечание: использование таких идей в науке, образовании или аналитике не считается пропагандой, если не имеет агитационной цели.
Запрет московской церкви
Напомним, Кабмин утвердил Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. В случае выявления этих признаков церковь может быть запрещена по решению суда.
Абсолютное большинство (85%) украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата.
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