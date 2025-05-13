Церкви в Украине проверят на пропаганду идеологии "русского мира"

Кабинет министров Украины определил признаки пропаганды "русского мира". Появились основания для проверки УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2025 г. № 541 .

Постановлением утвержден "Порядок рассмотрения фактов пропаганды "русского мира" через религиозные организации".

Согласно документу, пропаганда "русского мира" - распространение соответствующей идеологии, противоречащей национальной безопасности Украины.

Рассмотрение проводится по инициативе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) или на основании обращения органов власти, граждан или организаций.

Если выявлены признаки пропаганды, ГЭСС издает приказ о создании группы для рассмотрения вопроса. В группу входят работники ГЭСС, при необходимости - представители других государственных органов и научных учреждений.

Группа учитывает данные из публичных реестров, СМИ, экспертиз, открытых источников, полученные от органов власти или общественности. При необходимости назначается религиоведческая экспертиза, которая длится не более 30 дней.

Если зафиксированы неоднократные факты пропаганды - ГЭСС утверждает соответствующее заключение приказом. Приказ с выводами публикуется на сайте ГЭСС и направляется религиозной организации в течение трех дней.

Признаки пропаганды "русского мира"