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Церковные колокола отныне могут стать сигналами тревоги

Автор: RBC.UA

По всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Верховной Рады Украины.

Отныне кроме уже привычного для всех гудения сирен, в городах Украины будут звучать и церковные колокола. Так предупредительная система оповещения страны станет эффективнее.

Верховная Рада Украины призывает граждан соблюдать порядок и технику безопасности. Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен:

  • включить радиоприемник, телевизор и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;
  • подготовить тревожный чемодан;
  • подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личную гигиену, запас еды;
  • провести противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение прочее);
  • закрыть все окна и форточки;
  • пройти в укрытие.

Ранее мы писали, что Украина сбила российский истребитель в акватории Черного моря.

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