Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги

По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Верховної Ради України.
Відтепер окрім вже звичного для всіх гудіння сирен, в містах України лунатимуть й церковні дзвони. Так попереджувальна система сповіщення країни стане ефективнішою.
Верховна Рада України закликає громадян дотримуватися порядку та техніку безпеки. Послідовність дій при звуку дзвонів та ж сама що й для сирен:
Раніше ми писали, що Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря.