Церковные колокола отныне могут стать сигналами тревоги
Фото: отныне церковный звон станет сигналом тревоги
По всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Верховной Рады Украины.
Отныне кроме уже привычного для всех гудения сирен, в городах Украины будут звучать и церковные колокола. Так предупредительная система оповещения страны станет эффективнее.
Верховная Рада Украины призывает граждан соблюдать порядок и технику безопасности. Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен:
- включить радиоприемник, телевизор и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;
- подготовить тревожный чемодан;
- подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личную гигиену, запас еды;
- провести противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение прочее);
- закрыть все окна и форточки;
- пройти в укрытие.
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