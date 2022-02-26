Церковные колокола отныне могут стать сигналами тревоги

По всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Верховной Рады Украины .

Отныне кроме уже привычного для всех гудения сирен, в городах Украины будут звучать и церковные колокола. Так предупредительная система оповещения страны станет эффективнее.

Верховная Рада Украины призывает граждан соблюдать порядок и технику безопасности. Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен: