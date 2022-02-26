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Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги

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Україна, Субота 26 лютого 2022 19:32
Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги Фото: Відтепер церковний дзвін стане сигналом тривоги
Автор: RBC.UA

По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Верховної Ради України.

Відтепер окрім вже звичного для всіх гудіння сирен, в містах України лунатимуть й церковні дзвони. Так попереджувальна система сповіщення країни стане ефективнішою.

Верховна Рада України закликає громадян дотримуватися порядку та техніку безпеки. Послідовність дій при звуку дзвонів та ж сама що й для сирен:

  • включити радіоприймач, телевізори та відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
  • підготувати тривожну валізу;
  • підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі;
  • провести протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити електропостачання тощо);
  • закрити всі вікна та кватирки;
  • пройти в укриття.

Раніше ми писали, що Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря.

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