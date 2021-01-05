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Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли

Автор: Инна Собора

Церемониe вручения премии "Грэмми" перенеcли из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе (США). Она должна была состоятся 31 января.

Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Организаторы не подтвердили новую дату, но источники говорят, что церемонию планируют провести в марте.

Во время церемонии организаторы планировали полностью отказаться от аудитории и разрешить ведущим и исполнителям находиться на месте только во время шоу.

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"Номинированным артистам также не разрешили бы прибыть на место, что, вероятно, привело бы к ситуации, подобной "Эмми" 2020 года, когда номинанты появлялись и принимали награды удаленно", - пишет издание.

Также отмечается, что в штате Калифорния в целом наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом после праздников, установив новый однодневный рекорд 74 тысячи новых случаев 4 января.

Ранее из-за коронавируса в Швеции впервые с 1944 года отменили традиционную церемонию вручения Нобелевской премии.

РБК-Украина писало, что вручение премии "Золотой глобус" в 2021 году также перенесли из-за пандемии коронавируса.

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