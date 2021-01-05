ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Церемонію вручення премії "Греммі" перенесли

Автор: Инна Собора

Церемонією вручення премії "Греммі" перенесли через спалах коронавіруса в Лос-Анджелесі (США). Вона повинна була відбудуться 31 січня.

Про це повідомляє журнал Rolling Stone з посиланням на джерела.

Організатори не підтвердили нову дату, але джерела кажуть, що церемонію планують провести у березні.

Під час церемонії організатори планували повністю відмовитися від аудиторії і дозволити провідним і виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу.

Популярні новини

"Номінованим артистам також не дозволили б прибути на місце, що, ймовірно, призвело б до ситуації, подібної "Еммі" 2020 року, коли номінанти з'являлися і приймали нагороди віддалено", - пише видання.

Також наголошується, що в штаті Каліфорнія в цілому спостерігається сплеск випадків захворювання коронавірусом після свят, встановивши новий одноденний рекорд 74 тисячі нових випадків 4 січня.

Раніше за коронавіруса у Швеції вперше з 1944 року скасували традиційну церемонію вручення Нобелівської премії.

РБК-Україна писало, що вручення премії "Золотий глобус" у 2021 році перенесли через пандемії коронавіруса.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України церемонияКоронавірус