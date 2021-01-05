Церемонію вручення премії "Греммі" перенесли

Церемонією вручення премії "Греммі" перенесли через спалах коронавіруса в Лос-Анджелесі (США). Вона повинна була відбудуться 31 січня.

Про це повідомляє журнал Rolling Stone з посиланням на джерела.

Організатори не підтвердили нову дату, але джерела кажуть, що церемонію планують провести у березні.

Під час церемонії організатори планували повністю відмовитися від аудиторії і дозволити провідним і виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу.

"Номінованим артистам також не дозволили б прибути на місце, що, ймовірно, призвело б до ситуації, подібної "Еммі" 2020 року, коли номінанти з'являлися і приймали нагороди віддалено", - пише видання.

Також наголошується, що в штаті Каліфорнія в цілому спостерігається сплеск випадків захворювання коронавірусом після свят, встановивши новий одноденний рекорд 74 тисячі нових випадків 4 січня.

Раніше за коронавіруса у Швеції вперше з 1944 року скасували традиційну церемонію вручення Нобелівської премії.

РБК-Україна писало, що вручення премії "Золотий глобус" у 2021 році перенесли через пандемії коронавіруса.