Церемонію вручення премії "Греммі" перенесли

Церемонією вручення премії "Греммі" перенесли через спалах коронавіруса в Лос-Анджелесі (США). Вона повинна була відбудуться 31 січня.
Про це повідомляє журнал Rolling Stone з посиланням на джерела.
Організатори не підтвердили нову дату, але джерела кажуть, що церемонію планують провести у березні.
Під час церемонії організатори планували повністю відмовитися від аудиторії і дозволити провідним і виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу.
"Номінованим артистам також не дозволили б прибути на місце, що, ймовірно, призвело б до ситуації, подібної "Еммі" 2020 року, коли номінанти з'являлися і приймали нагороди віддалено", - пише видання.
Також наголошується, що в штаті Каліфорнія в цілому спостерігається сплеск випадків захворювання коронавірусом після свят, встановивши новий одноденний рекорд 74 тисячі нових випадків 4 січня.
Раніше за коронавіруса у Швеції вперше з 1944 року скасували традиційну церемонію вручення Нобелівської премії.
РБК-Україна писало, що вручення премії "Золотий глобус" у 2021 році перенесли через пандемії коронавіруса.