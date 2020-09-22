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Церемонію вручення Нобелівської премії проведуть у новому форматі

Вівторок 22 вересня 2020 22:15
Церемонію вручення Нобелівської премії проведуть у новому форматі
Фото: Нобелівська премія (facebook.com/nobelprize)
Автор: Андрій Козловський

У Швеції вперше з 1944 року скасували традиційну церемонію вручення Нобелівської премії. Її проведуть у новому форматі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в заяві на сайті комітету.

Як повідомляється, раніше лауреатів запрошували до Стокгольму для отримання медалей і дипломів від короля Швеції особисто на офіційній церемонії. Однак цього року переможців будуть нагороджувати іншим способом.

"Нинішні обставини триваючої пандемії означають, що це унікальний рік в історії Нобелівської премії, оскільки ідея полягає в тому, що медалі і дипломи передаються лауреатам в їх країнах через посольства і університети лауреатів", - йдеться в заяві.

Сама церемонія нагородження транслюватиметься по телебаченню з мерії Стокгольма. Взяти участь зможе тільки невелика аудиторія. Також відомо, що оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир та економіка) відбудеться, як і заплановано між 5 та 12 жовтня.

Нагадаємо, Директор Фонду Нобеля Ларс Хайкенстен у липні заявив, що оголошення переможців відбудеться з 5 по 12 грудня.

Також РБК-Україна писало, що в тому році Нобелівську премію миру вручили прем'єру Ефіопії Абію Ахмеду.

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