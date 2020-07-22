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Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате

Среда 22 июля 2020 13:34
Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате
Фото: Ларс Хайкенстен (flickr.com.nobellaureatemeeting)
Автор: Андрей Козловский

Церемония впервые с 1956 года пройдет без роскошного Нобелевского банкета

Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен заявил, что церемония вручения Нобелевской премии будет проходить в новом формате из-за пандемии коронавируса. Победители также будут награждены "иным способом", однако детали он не сообщил.

Об этом сообщает France24.

Таким образом, церемония, которая должна состояться в декабре 2020 года впервые с 1956 года пройдет без роскошного Нобелевского банкета. Он ежегодно проходил с участием около 1300 человек, среди которых члены королевской семьи Швеции.

"Всем нужно чем-то жертвовать и адаптироваться к полностью новым обстоятельствам", - сказал Хайкенстен.

Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря также будут проходить в "новых форматах". В Фонде подчеркнули, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.

Напомним, в том году Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии Абию Ахмеду.

Ранее сообщалось, что Турция, Албания и Косово бойкотировали церемонию вручения Нобелевских премий.

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