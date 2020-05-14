Церемонию приведения к присяге нового правительства Израиля перенесли

Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля, сформированного по результатам выборов 2 марта, не состоится 14 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц объявили, что церемония приведения к присяге нового правительства была перенесена на воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что задержка возникла из-за протеста министерских кандидатов от партии Нетаньяху "Ликуд". Нетаньяху должен был объявить список своих министров в 18:00, но кандидаты "Ликуда" пожаловались на недостаточное количество министерских портфелей после коалиционного соглашения с другими фракциями в Кнессете.

В частности, министр регионального сотрудничества Цачи Ханегби и заместитель министра обороны Ави Дихтер, которых не пригласили встретиться с Нетаньяху по поводу их следующих ролей, объявили, что они бойкотируют приведение к присяге правительства, которое должно было состояться вечером 14 мая.

Напомним, спикер израильского Кнессета Бени Ганц объявил, что церемония приведения к присяге нового правительства, сформированного по итогам третьих за год парламентских выборов, состоится 14 мая. Правительство снова возглавит Нетаньяху, а Ганц получит должность заместителя премьер-министра.

Как писало РБК-Украина, ранее Высший суд справедливости Израиля позволил Нетаньяху формировать новое правительство. Суд отклонил ходатайство против назначения Нетаньяху новым премьер-министром.