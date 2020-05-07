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Израильский суд разрешил Нетаньяху формировать правительство

Новости » Политика     07.05.2020 - 11:39
Израильский суд разрешил Нетаньяху формировать правительство
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Суд отверг петицию против коалиционного соглашения Нетаньяху и Ганца

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) разрешил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху формировать правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что БАГАЦ единогласно отверг петицию против назначения Нетаньяху премьер-министром и против коалиционного соглашения между его "Ликудом" и блоком "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

"Мы не нашли юридических оснований для вмешательства в вопрос о поручении формирования правительства Биньямину Нетаньяху. Поэтому мы единогласно отвергли петицию", - говорится в решении суда.

В тексте также говорится, что несмотря на судебный процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции, у него есть презумпция невиновности.

Напомним, по итогам третьих за год парламентских выборов в Израиле политический кризис в стране не разрешился, а блок Нетаньяху не смог самостоятельно получить большинство в Кнессете. До 13 апреля сформировать правительство должен был лидер "Кахоль Лавана" Бени Ганц, однако ему это не удалось.

В итоге Нетаньяху и Ганц подписали соглашение о создании правительственной коалиции.

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