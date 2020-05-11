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Новое правительство Израиля будет приведено к присяге 14 мая

Новости » Политика     11.05.2020 - 20:31
Новое правительство Израиля будет приведено к присяге 14 мая
Фото: Биньямин Нетаниягу (flickr.com/israelipm)

Израильское правительство снова возглавит Нетаньяху

Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля, сформированного по результатам выборов 2 марта, состоится в четверг, 14 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кнессета Израиля.

Так, уже в четверг новый Кабинет министров Израиля, формирование которого было поручено премьер-министру Биньямину Нетаньяху, будет приведено к присяге. Церемония была назначена на 13:00 по местному времени.

"Спикер Кнессета Бени Ганц объявил, что инаугурация 35-го правительства Израиля под руководством Нетаньяху и заместителя премьер-министра (им станет согласно коалиционного соглашения сам Ганц, возглавляющий партию "Кахоль-Лаван" - ред.) согласно поправке к закону, принятого на прошлой неделе Кнессетом, произойдет после проведения слушаний в четверг в 13:00", - говорится в объявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший суд справедливости Израиля позволил Нетаньяху сформировать правительство по итогам выборов 2 марта. Суд отклонил ходатайство против назначения Нетаньяху главой израильского правительства.

Как писало РБК-Украина, по итогам третьих за год парламентских выборов в Израиле блок Нетаньяху не смог самостоятельно получить большинство в Кнессете. Лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц должен был сформировать новое правительство до 13 апреля, но ему этого не удалось и мандат получил Нетаньяху.

Теги Новости Украины Израильвыборыприсягаправительство
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