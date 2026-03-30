Церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі відбудеться в "закритому режимі"

Відповідне рішення було ухвалено після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою.

"Під час зустрічі було вирішено, що нинішні умови не дозволяють проводити масові зібрання", - сказано у заяві ізраїльських правоохоронців.

Відомство також зазначає, що з початку військової операції Ізраїлю проти Ірану багато місць, які традиційно відвідують паломники, закриті.

Зазначається, що за останні два тижні поблизу та в деяких святих місцях сталося кілька випадків падіння ракетних снарядів та уламків перехоплених ракет.

"Небезпека є реальною. Головна мета, яку поділяють усі сторони - як поліція, так і релігійні лідери, - це насамперед захист людського життя", - наголосили у поліції Ізраїлю.

Як проходить церемонія

У переддень Великодня у храмі Гробу Господнього гасять усе світло: лампади, свічки та панікадила. Після цього вранці священнослужителі різних християнських церков оглядають і запечатують Кувуклію - саме тут, за переказами, воскрес Ісус Христос.

Після завершення церемонії починається хресна хода. Єрусалимський патріарх заходить у Кувуклію для молитви. Перед цим його обов'язково перевіряють, щоб переконатися, що всередину не потрапив жоден сторонній вогонь.

Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх виносить із Кувуклії 33 запалені свічки - це символ віку Ісуса Христа до розп'яття. Біля храму на це диво щороку чекають представники семи християнських конфесій, які згодом везуть Благодатний вогонь до своїх країн.