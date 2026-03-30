UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі відбудеться в "закритому режимі"

17:13 30.03.2026 Пн
2 хв
Ізраїльська поліція розкрила причину такого рішення
aimg Валерій Ульяненко
Фото: сходження Благодатного вогню в Єрусалимі (twitter.com/BloombergAsia)

Цього року церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться в "закритому режимі" з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби поліції Ізраїлю.

Україна готова до перемир'я на Великдень, - Зеленський

Відповідне рішення було ухвалено після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою.

"Під час зустрічі було вирішено, що нинішні умови не дозволяють проводити масові зібрання", - сказано у заяві ізраїльських правоохоронців.

Відомство також зазначає, що з початку військової операції Ізраїлю проти Ірану багато місць, які традиційно відвідують паломники, закриті.

Зазначається, що за останні два тижні поблизу та в деяких святих місцях сталося кілька випадків падіння ракетних снарядів та уламків перехоплених ракет.

"Небезпека є реальною. Головна мета, яку поділяють усі сторони - як поліція, так і релігійні лідери, - це насамперед захист людського життя", - наголосили у поліції Ізраїлю.

Як проходить церемонія

У переддень Великодня у храмі Гробу Господнього гасять усе світло: лампади, свічки та панікадила. Після цього вранці священнослужителі різних християнських церков оглядають і запечатують Кувуклію - саме тут, за переказами, воскрес Ісус Христос.

Після завершення церемонії починається хресна хода. Єрусалимський патріарх заходить у Кувуклію для молитви. Перед цим його обов'язково перевіряють, щоб переконатися, що всередину не потрапив жоден сторонній вогонь.

Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх виносить із Кувуклії 33 запалені свічки - це символ віку Ісуса Христа до розп'яття. Біля храму на це диво щороку чекають представники семи християнських конфесій, які згодом везуть Благодатний вогонь до своїх країн.

Великдень у 2026 році

Нагадаємо, дата святкування Великодня є перехідною і щорічно розраховується за спеціальною методикою (пасхалією), що враховує день весняного рівнодення і перший повний місяць після нього.

Через різницю в календарях дати православних і католиків часто не збігаються. У 2026 році римо-католики і більшість протестантських громад святкуватимуть його 5 квітня, а православні віряни - 12 квітня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
