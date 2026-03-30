RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Церемония схождения Благодатного Огня в Иерусалиме состоится в "закрытом режиме"

17:13 30.03.2026 Пн
2 мин
Израильская полиция раскрыла причину такого решения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: схождение Благодатного огня в Иерусалиме (twitter.com/BloombergAsia)

В этом году церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится в "закрытом режиме" по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы полиции Израиля.

Читайте также: Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский

Соответствующее решение было принято после встречи правоохранителей с латинским патриархом Иерусалима Пьербаттистой Пицабаллой.

"Во время встречи было решено, что нынешние условия не позволяют проводить массовые собрания", - говорится в заявлении израильских правоохранителей.

Ведомство также отмечает, что с начала военной операции Израиля против Ирана многие места, которые традиционно посещают паломники, закрыты.

Отмечается, что за последние две недели вблизи и в некоторых святых местах произошло несколько случаев падения ракетных снарядов и обломков перехваченных ракет.

"Опасность является реальной. Главная цель, которую разделяют все стороны - как полиция, так и религиозные лидеры, - это прежде всего защита человеческой жизни", - отметили в полиции Израиля.

Как проходит церемония

В канун Пасхи в храме Гроба Господня гасят весь свет: лампады, свечи и паникадила. После этого утром священнослужители разных христианских церквей осматривают и запечатывают Кувуклию - именно здесь, по преданию, воскрес Иисус Христос.

После завершения церемонии начинается крестный ход. Иерусалимский патриарх заходит в Кувуклию для молитвы. Перед этим его обязательно проверяют, чтобы убедиться, что внутрь не попал ни один посторонний огонь.

Когда Благодатный огонь сходит, патриарх выносит из Кувуклии 33 зажженные свечи - это символ возраста Иисуса Христа до распятия. Возле храма это чудо ежегодно ждут представители семи христианских конфессий, которые впоследствии везут Благодатный огонь в свои страны.

Пасха в 2026 году

Напомним, дата празднования Пасхи является переходной и ежегодно рассчитывается по специальной методике (пасхалии), учитывающей день весеннего равноденствия и первое полнолуние после него.

Из-за разницы в календарях даты православных и католиков часто не совпадают. В 2026 году римо-католики и большинство протестантских общин будут праздновать его 5 апреля, а православные верующие - 12 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИзраильИерусалим