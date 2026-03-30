Церемония схождения Благодатного Огня в Иерусалиме состоится в "закрытом режиме"

Соответствующее решение было принято после встречи правоохранителей с латинским патриархом Иерусалима Пьербаттистой Пицабаллой.

"Во время встречи было решено, что нынешние условия не позволяют проводить массовые собрания", - говорится в заявлении израильских правоохранителей.

Ведомство также отмечает, что с начала военной операции Израиля против Ирана многие места, которые традиционно посещают паломники, закрыты.

Отмечается, что за последние две недели вблизи и в некоторых святых местах произошло несколько случаев падения ракетных снарядов и обломков перехваченных ракет.

"Опасность является реальной. Главная цель, которую разделяют все стороны - как полиция, так и религиозные лидеры, - это прежде всего защита человеческой жизни", - отметили в полиции Израиля.

Как проходит церемония

В канун Пасхи в храме Гроба Господня гасят весь свет: лампады, свечи и паникадила. После этого утром священнослужители разных христианских церквей осматривают и запечатывают Кувуклию - именно здесь, по преданию, воскрес Иисус Христос.

После завершения церемонии начинается крестный ход. Иерусалимский патриарх заходит в Кувуклию для молитвы. Перед этим его обязательно проверяют, чтобы убедиться, что внутрь не попал ни один посторонний огонь.

Когда Благодатный огонь сходит, патриарх выносит из Кувуклии 33 зажженные свечи - это символ возраста Иисуса Христа до распятия. Возле храма это чудо ежегодно ждут представители семи христианских конфессий, которые впоследствии везут Благодатный огонь в свои страны.