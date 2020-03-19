Церемония передачи Олимпийского огня прошла без зрителей

Игры-2020 пока не перенесли
В Афинах на Панафинейском стадионе состоялась церемония передачи олимпийского огня городу-хозяину летних Олимпийских игр 2020 года Токио. Об этом сообщается на сайте Олимпиады.
Из-за пандемии коронавируса церемония прошла без зрителей и журналистов, но за ней можно было следить в режиме онлайн.
Join us for the Handover Ceremony of the Olympic flame to #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020
Watch it LIVE. #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWayhttps://t.co/h7IUiQw6Nh
"Следуя рекомендациям властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводится без зрителей", - говорится в сообщении.
Пламя было передано президенту Олимпийского комитета Греции, который, в свою очередь, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.
The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020
Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ
Далее Олимпийский огонь будет отвезен в Японию. Эстафета в Токио, которая также пройдет без зрителей, стартует 26 марта. Сама Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме. Комитет призвал атлетов продолжать готовиться к соревнованиям в Японии.
Ряд спортсменов раскритиковали организацию за отказ перенести Олимпиаду.