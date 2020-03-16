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Международный олимпийский комитет исключил проведение Игр в Токио без зрителей

Новости » Политика     16.03.2020 - 19:05
Международный олимпийский комитет исключил проведение Игр в Токио без зрителей
Иллюстративное фото (olympic.org)

МОК готов облегчить отбор спортсменов для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет исключил проведение Игр в Токио без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что МОК готов облегчить отбор спортсменов для участия в Олимпиаде.

"Это пошло бы против всего, за что мы выступаем. Олимпиада - больше, чем просто серия соревнований, она объединяет всех для празднования спорта. Мероприятие с закрытыми дверями и без зрителей - не вариант, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВОЗ обсудила возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Хотя в середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, церемония зажжения и передачи олимпийского огня, которая запланирована на 12 марта в Олимпии, состоится без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Церемония также будет закрыта для журналистов.

Напомним, летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут перенести на год или два из-за опасности распространения коронавируса. По словам члена исполнительного совета оргкомитета токийской Олимпиады Харуюки Такахаси, финансовые убытки от отмены Олимпийских игр или их проведение без зрителей будут слишком большими, поэтому соревнования могут отложить.

Такахаси отметил, что ранее варианты проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей обсуждались во Всемирной организации здравоохранения. Он добавил, что МОК и Япония не хотят допустить полной отмены Олимпиады-2020.

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