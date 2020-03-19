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Церемонія передачі Олімпійського вогню пройшла без глядачів

Новини » Спорт     19.03.2020 - 13:11
Церемонія передачі Олімпійського вогню пройшла без глядачів
Фото: церемонія передачі олімпійського вогню (tokyo2020.org)

Ігри-2020 поки не перенесли

В Афінах на Панафінейському стадіоні відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню місту-господарю літніх Олімпійських ігор 2020 року Токіо. Про це сообщается на сайті Олімпіади.

З-за пандемії коронавіруса церемонія пройшла без глядачів і журналістів, але за неї можна було стежити в режимі онлайн.

"Слідуючи рекомендаціям влади Греції по боротьбі з поширенням коронавіруса, програма церемонії була скорочена і проводиться без глядачів", - йдеться в повідомленні.

Полум'я було передано президенту Олімпійського комітету Греції, який, у свою чергу, передав факел представнику Оргкомітету "Токіо-2020" Наоко Имото.

Далі Олімпійський вогонь буде відвезений в Японію. Естафета в Токіо, яка пройде без глядачів, стартує 26 березня. Сама Олімпіада повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що підготовка до Ігор продовжиться в штатному режимі. Комітет закликав атлетів продовжувати готуватися до змагань у Японії.

Ряд спортсменів розкритикували організацію за відмову перенести Олімпіаду.

МОК також виключає проведення змагань за порожніх трибун.

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