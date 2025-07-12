Цензура як зброя: Кремль вперше визнав, що придушує медіа через війну

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у п’ятницю, 11 липня, в інтерв'ю російському журналу "Експерт", що цензура воєнного часу в Росії є виправданою на тлі конфлікту з Україною.

Пєсков також підтвердив, що за останні три роки багато опозиційних медіа було закрито, а низка журналістів покинула країну. На його думку, такі заходи потрібні для "захисту інформаційного простору" під час конфлікту.

Закон проти критики армії

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році влада ухвалила закони, які передбачають багаторічні тюремні строки за "дискредитацію" збройних сил. Ці норми стали інструментом для масового придушення інакодумства та закриття незалежних редакцій.

У Кремлі переконані, що така цензура - вимушений крок через "війну в інформаційному просторі".

Зазначимо, що

Російська влада також заблокувала Twitter, тепер X, та Meta Platforms, Facebook та Instagram, а потім YouTube, найпопулярніша на той час іноземна відеоплатформа в країні.

"Було б неправильно закривати очі на ЗМІ, які свідомо займаються дискредитацією Росії. Тому я вважаю, що цей режим (цензура) зараз виправданий", - сказав Пєсков журналу.