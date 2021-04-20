Цены на жилье в Украине за последний год выросли более на 10%

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 11,6%. По сравнению с концом 2020 года цены выросли на 5,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном - на 12,4%.
За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 10,8%, на вторичном - на 12,3%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,9%, на вторичном - на 13,1%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,7%, на вторичном - на 11,8%.
Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2020 год по Украине выросла на 5,5% с 33701 до 3 903 гривен. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 7624 гривен. Далее идут Одесская область (5029 гривен), Харьковская (4862 гривен) и Львовская области (4776 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,7%. За последний год инфляция составила 8,5%.