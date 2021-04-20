Цены на жилье в Украине за последний год выросли более на 10%

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 11,6%. По сравнению с концом 2020 года цены выросли на 5,6%.

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном - на 12,4%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 10,8%, на вторичном - на 12,3%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,9%, на вторичном - на 13,1%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,7%, на вторичном - на 11,8%.