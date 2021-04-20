Ціни на житло в Україні за останній рік виросли більш ніж на 10%

В I кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 11,6%. У порівнянні з кінцем 2020 року ціни зросли на 5,6%.

За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 9,8%, на вторинному - на 12,4%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному - на 12,3%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 7,9%, на вторинному - на 13,1%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 11,7%, на вторинному - на 11,8%.