Цены на железную руду за сутки рухнули на 10%: что будет с экономикой Украины

В Reuters резкое падение цен на руду объясняют ростом запасов сырья в китайских портах на фоне ограничения производства стали. Пекин намерен сохранить объем выплавки на уровне не выше 2020 года. Давление на рынок также оказывают ожидания, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, учитывая, что Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

По данным консалтинговой компании Mysteel, запасы железной руды в 45 портах Китая на прошлой неделе увеличились на 260 тыс. тонн - до 127 млн тонн.

Отметим, что в апреле Китай заявил о намерении сократить производство стали в 2021 году, чтобы снизить уровень выбросов СО2. Ассоциация производителей чугуна и стали Китая ранее призвала китайские металлургические предприятия ограничить объемы выплавки.

Китай - крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года, страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом на 9,5%, до 1,17 млрд тонн.