Ціни на залізну руду за добу впали на 10%: що буде з економікою України

Ф'ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі завершили торги на позначці 134,05 доларів за тонну (870 китайських юанів). Вартість сировини всього за добу впала майже на 10%, опустившись до найнижчого показника з весни 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бізнес Цензор".
У Reuters різке падіння цін на руду пояснюють зростанням запасів сировини в китайських портах на тлі обмеження виробництва сталі. Пекін має намір зберегти обсяг виплавки на рівні не вище 2020 року. Тиск на ринок також чинять очікування, що попит на сталь в Китаї буде зменшуватися, враховуючи, що Пекін прагне стримати зростання обсягів житлового будівництва.
За даними консалтингової компанії Mysteel, запаси залізної руди в 45 портах Китаю минулого тижня збільшилися на 260 тис. тонн - до 127 млн тонн.
Відзначимо, що в квітні Китай заявив про намір скоротити виробництво сталі в 2021 році, щоб знизити рівень викидів СО2. Асоціація виробників чавуну і сталі Китаю раніше закликала Китайські металургійні підприємства обмежити обсяги виплавки.
Китай - найбільший імпортер залізної руди в світі. За даними 2020 року, країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком на 9,5%, до 1,17 млрд тонн.
Нагадаємо, раніше Департамент головного економіста при Міністерстві промисловості, інновацій і науки Австралії (OCE) ще на початку літа спрогнозував зниження світових цін на залізну руду до рівня $100/т до кінця 2022 року. За їхніми розрахунками, опублікованими ще в червні, ціни на залізну руду почнуть знижуватися в другій половині 2021 року, і досягнуть рівня $100/т до кінця 2022 року. А вже в 2023 році вартість сировини опуститься до $90/т.
У свою чергу економіст Борис Кушнірук висловив переконання, що пікові ціни на сировину залишилися в минулому, тому для України головне завдання зараз - бути готовими до істотного зниження цін на основні українські експортні товари, падіння валютної виручки і ослаблення курсу гривні до 29-30 гривень за долар до кінця наступного року.