Ціни на залізну руду за добу впали на 10%: що буде з економікою України

У Reuters різке падіння цін на руду пояснюють зростанням запасів сировини в китайських портах на тлі обмеження виробництва сталі. Пекін має намір зберегти обсяг виплавки на рівні не вище 2020 року. Тиск на ринок також чинять очікування, що попит на сталь в Китаї буде зменшуватися, враховуючи, що Пекін прагне стримати зростання обсягів житлового будівництва.

За даними консалтингової компанії Mysteel, запаси залізної руди в 45 портах Китаю минулого тижня збільшилися на 260 тис. тонн - до 127 млн тонн.

Відзначимо, що в квітні Китай заявив про намір скоротити виробництво сталі в 2021 році, щоб знизити рівень викидів СО2. Асоціація виробників чавуну і сталі Китаю раніше закликала Китайські металургійні підприємства обмежити обсяги виплавки.

Китай - найбільший імпортер залізної руди в світі. За даними 2020 року, країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком на 9,5%, до 1,17 млрд тонн.