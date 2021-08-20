RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціни на залізну руду за добу впали на 10%: що буде з економікою України

Автор: Наталія Гурковська

Ф'ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі завершили торги на позначці 134,05 доларів за тонну (870 китайських юанів). Вартість сировини всього за добу впала майже на 10%, опустившись до найнижчого показника з весни 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бізнес Цензор".

У Reuters різке падіння цін на руду пояснюють зростанням запасів сировини в китайських портах на тлі обмеження виробництва сталі. Пекін має намір зберегти обсяг виплавки на рівні не вище 2020 року. Тиск на ринок також чинять очікування, що попит на сталь в Китаї буде зменшуватися, враховуючи, що Пекін прагне стримати зростання обсягів житлового будівництва.

За даними консалтингової компанії Mysteel, запаси залізної руди в 45 портах Китаю минулого тижня збільшилися на 260 тис. тонн - до 127 млн тонн.

Відзначимо, що в квітні Китай заявив про намір скоротити виробництво сталі в 2021 році, щоб знизити рівень викидів СО2. Асоціація виробників чавуну і сталі Китаю раніше закликала Китайські металургійні підприємства обмежити обсяги виплавки.

Китай - найбільший імпортер залізної руди в світі. За даними 2020 року, країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком на 9,5%, до 1,17 млрд тонн.

Нагадаємо, раніше Департамент головного економіста при Міністерстві промисловості, інновацій і науки Австралії (OCE) ще на початку літа спрогнозував зниження світових цін на залізну руду до рівня $100/т до кінця 2022 року. За їхніми розрахунками, опублікованими ще в червні, ціни на залізну руду почнуть знижуватися в другій половині 2021 року, і досягнуть рівня $100/т до кінця 2022 року. А вже в 2023 році вартість сировини опуститься до $90/т.

У свою чергу економіст Борис Кушнірук висловив переконання, що пікові ціни на сировину залишилися в минулому, тому для України головне завдання зараз - бути готовими до істотного зниження цін на основні українські експортні товари, падіння валютної виручки і ослаблення курсу гривні до 29-30 гривень за долар до кінця наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти