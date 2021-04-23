Цены на украинский экспорт достигли максимума за восемь лет, - НБУ

"Благодаря активизации спроса цены на товары, преобладающие в украинском экспорте, будут оставаться высокими на прогнозном горизонте. Однако дальнейшее наращивание предложения приведет к постепенной их корректировке. Учитывая относительно стабильные цены на энергоносители условия торговли для Украины будут оставаться лучше предыдущих ожиданий", - говорится в документе.

По данным НБУ, мировые цены на сталь после стремительного роста в конце 2020 года колебались в относительно узких пределах на высоком уровне. Причиной была активизация экономики отдельных стран (прежде всего Китая, Турции, Германии, США) на фоне ограниченного предложения и дорогого сырья. Ожидается, что дальнейшая реализация инвестиционных государственных проектов будет поддерживать спрос на сталь. Впрочем, наращивание мирового предложения постепенно скорректирует цены вниз.

Мировые цены на зерновые с начала года также оставались на высоком уровне в условиях устойчивого спроса и введение экспортных пошлин отдельными странами, отмечается в отчете.

Нефть и природный газ дорожали вследствие похолодания в странах Северного полушария, продления ограничений ОПЕК+ и сверх квоты Саудовской Аравией, ожиданий по увеличению спроса благодаря распространению вакцинации.

"Несмотря на оживление экономической активности цены на прогнозном горизонте будут оставаться сравнительно стабильными из-за ожидаемого наращивания сланцевого производства", - говорится в обзоре.