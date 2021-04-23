Ціни на український експорт досягли максимуму за вісім років, - НБУ

Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) на початок 2021 року досягнув максимального рівня за останні майже вісім років. Рівень цін значно перевищив очікування.

Про це йдеться в " Інфляційному звіті " Національного банку України (квітень 2021 року).

"Завдяки активізації попиту ціни на товари, що переважають в українському експорті, залишатимуться високими на прогнозному горизонті. Проте подальше нарощування пропозиції призведе до поступового їх коригування. З огляду на відносно стабільні ціни на енергоносії умови торгівлі для України залишатимуться кращими за попередні очікування", - йдеться в документі.

За даними НБУ, світові ціни на сталь після стрімкого зростання наприкінці 2020 року коливалися у відносно вузьких межах на високому рівні. Причиною була активізація економіки окремих країн (передусім Китаю, Туреччини, Німеччини, США) на тлі обмеженої пропозиції та дорогої сировини. Очікується, що подальша реалізація інвестиційних державних проектів підтримуватиме попит на сталь. Утім нарощення світової пропозиції поступово скоригує ціни донизу.

Світові ціни на зернові з початку року також залишалися на високому рівні в умовах стійкого попиту та введення експортних мит окремими країнами, зазначається у звіті.

Нафта і природний газ дорожчали внаслідок похолодання в країнах північної півкулі, продовження обмежень ОПЕК+ і понад квоту Саудівською Аравією, очікувань щодо збільшення попиту завдяки поширенню вакцинації.

"Попри пожвавлення економічної активності ціни на прогнозному горизонті залишатимуться порівняно стабільними через очікуване нарощування сланцевого виробництва", - йдеться в огляді.