Цены в Украине снижаются второй месяц подряд

Потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к августу 2019 года) инфляция ускорилась до 2,5% с 2,4% в июле 2020 года.

Продукты питания в Украине за август 2020 года подешевели на 1,5%. Больше всего овощи - на 13,5% и фрукты - на 8,4%. В то же время яйца подорожала на 3,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 5,7% (в том числе газ подорожал на 37,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение подорожало на 0,9%, транспорт подорожал на 1,2% (в т.ч. цены на топливо выросли на 2,8%), цены на связь выросли на 0,9%, на отдых и культуру выросли на 0,1%, на образование выросли на 0,1%, рестораны и гостиницы - выросли на 0,1%.

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Отметим, Минэкономики улучшило ожидания по росту цен на 2020 год (декабрь к декабрю) с 11,6% до 5,9%.

Напомним, в Национальном банке прогнозируют рост цен, если власть пойдет на значительное повышение минимальной зарплаты в 2021 году. При этом повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен не приведет к значительному ускорению инфляции.