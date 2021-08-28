ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на уголь в Европе выросли до 4000 грн за тонну, - Буславец

Новина українською →
Киев, Суббота 28 августа 2021 11:18
Цены на уголь в Европе выросли до 4000 грн за тонну, - Буславец Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: РБК-Украина

Стоимость энергетического угля на европейских биржах достигли отметок 145-151 долларов/тонна, что эквивалентно 3898-4059 грн/тонна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра энергетики Ольги Буславец в Facebook.

"Цены на уголь на европейском рынке на этой неделе колебались на отметках 145-151 долларов за тонну (3898-4059 грн/т)", - сообщила она.

При этом установленные Минэнерго цены на уголь государственных шахт на сегодня составляет 1650 грн/т.

Напомним, 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" сообщили о подписании контракта на поставку угля из США.

По данным нардепа Михаила Волынца, цена составляет 3150 грн/т. По его словам, это объективная рыночная цен на уголь, однако государственные шахты все еще вынуждены продавать уголь в два раза дешевле рыночной стоимости.

Как сообщалось, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту. В частности компания ДТЭК начала поставки угля из Польши подписав договор об импорте 320 тыс. т.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уголовное дело Европа
NEWS
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес