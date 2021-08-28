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Ціни на вугілля в Європі виросли до 4000 грн за тонну, - Буславець

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Київ, Субота 28 серпня 2021 11:18
Ціни на вугілля в Європі виросли до 4000 грн за тонну, - Буславець Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: РБК-Україна

Вартість енергетичного вугілля на європейських біржах досягли позначок 145-151 доларів/тонна, що еквівалентно 3898-4059 грн/тонна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-міністра енергетики Ольги Буславець у Facebook.

"Ціни на вугілля на європейському ринку цього тижня коливалися на позначках 145-151 доларів за тонну (3898-4059 грн/т)", - повідомила вона.

При цьому встановлені Міненерго ціни на вугілля державних шахт на сьогодні складає 1650 грн/т.

Нагадаємо, 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" повідомили про підписання контракту на поставку вугілля з США.

За даними нардепа Михайла Волинця, ціна складає 3150 грн/т. За його словами, це об’єктивна ринкова цін на вугілля, однак державні шахти все ще змушені продавати вугілля у двічі дешевше за ринкову вартість.

Як повідомлялося, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту. Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т.

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