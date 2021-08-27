UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цены на технику Apple могут резко возрасти: в чем причина

Автор: Сергей Пышкин

Один из крупнейших поставщиков микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. может поднять цены на свою продукцию из-за их дефицита. Это, в свою очередь, пагубно повлияет на цены технологий компании Apple.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Цены на продвинутые микросхемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. могут вырасти до 10%, а на менее продвинутые - до 20%.

Вероятно, что повышение цен также негативно повлияет и на цены продукции техногиганта Apple.

Отметим, что продвинутые микросхемы используют при производстве смартфонов iPhone, другие же могут применяться в автомобилях.

Пока неизвестно, как именно дефицит чипов повлияет на цены продукции Apple, впрочем компания пока никак не прокомментировала этот факт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple