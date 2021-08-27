Цены на технику Apple могут резко возрасти: в чем причина

Цены на продвинутые микросхемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. могут вырасти до 10%, а на менее продвинутые - до 20%.

Вероятно, что повышение цен также негативно повлияет и на цены продукции техногиганта Apple.

Отметим, что продвинутые микросхемы используют при производстве смартфонов iPhone, другие же могут применяться в автомобилях.

Пока неизвестно, как именно дефицит чипов повлияет на цены продукции Apple, впрочем компания пока никак не прокомментировала этот факт.