Ціни на техніку Apple можуть різко зрости: в чому причина

Ціни на просунуті мікросхеми Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. можуть зрости до 10%, а на менш просунуті - до 20%.

Ймовірно, що підвищення цін також згубно вплине й на ціни продукції техногіганта Apple.

Відзначимо, що просунуті мікросхеми використовують під час виробництва смартфонів iPhone, інші ж можуть застосовувати в автомобілях.

Наразі невідомо, як саме дефіцит чіпів вплине на ціни продукції Apple, втім компанія поки що жодним чином не прокоментувала цей факт.