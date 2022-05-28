Цены снижены. Сколько сегодня стоит аренда квартир в крупных городах Украины

Цены за аренду вскоре вернутся к довоенным — эксперт

Когда в Киев в апреле заезжали переселенцы, они платили половину стоимости и даже меньше. Договора подписывали на 3-4 месяца, рассказывает РБК-Украина Дмитрий Корчев, директор агентства недвижимости "Брок-Риэлти".

"Эти квартиры спустя время выйдут снова "в эфир" с послевоенной ценой. Но "свежие" предложения пока – по цене ниже на 30 процентов", — отмечает специалист.

Пока боевые действия продолжаются – цена такая, но когда война закончится, люди захотят зарабатывать, и цены вернутся к прежнему уровню, считает руководитель агентства недвижимости.

Аренда квартир в Киеве. Цены снижены, но зависит от состояния

В столице Украины – множество предложений по аренде квартир на длительный срок. Цены варьируются в зависимости от района и того, какой ремонт в жилье. Многие арендодатели при публикации объявлений указывают, что цены на время войны снижены.

"Квартира в Подольском районе – после косметического ремонта. Есть двуспальняя кровать, диван, тумба, две кладовки с антресолью, холодильник, стиральная-автомат, отличная транспортная развязка, 5000 грн плюс коммунальные. Для семьи с ребенком от 10 лет. Цена на время войны", — говорится в описании одной из квартир на сайте объявлений.

Фото: Двухкомнатная квартира на улице Вышгороская в Киеве сдается за 5 000 грн в месяц. Такая стоимость указана "на время войны" (скриншоты с сайта rieltor.ua)

Также на Виноградаре двухкомнатные квартиры с неплохим ремонтом предлагаются за 7-8 тысяч гривен. Из этого района можно примерно за 15-20 минут доехать до метро (станции Нивки, Оболонь или Минская). В большинстве предлагаемых за эту цену квартир – раздельные комнаты, пластиковые окна, есть основная мебель.

Фото: Раздельная двухкомнатная квартира на Виноградаре за 8 000 грн в месяц

В Соломенском районе Киева можно снять квартиру от 4 до 20 тысяч гривен в зависимости от состояния ремонта. В Голосеевском районе – немного дороже. Этот район привлекает близостью к центру города. Здесь также предлагается много жилья в недавно сданных в эксплуатацию новостройках.

Фото: Примеры цен за аренду двухкомнатных квартир в Голосеевском районе Киева

Более бюджетные предложения можно найти на левом берегу Киева. На Лесном Массиве однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом (не в новостройке) можно найти за 3-5 тысяч гривен в месяц. В Деснянском районе, на Троещине, предлагаются такие цены:

Фото: Примеры цен за аренду однокомнатных квартир на Троещине

Днепр. От общежития за 2500 до 25000 грн за квартиру в центре

Днепр во время войны стал "хабом" для множества волонтерских центров и городом, куда едет много переселенцев с прифронтовых территорий. Здесь также можно найти в долгосрочную аренду немало квартир.

Как и в Киеве, многие владельцы охотно снижают цены для переселенцев: арендовать приличное жилье (1-комнатную квартиру) даже недалеко от центра можно за 4-5 тысяч гривен. Цены за жилье в общежитии – около 2500 гривен в месяц. В центре города сдаются квартиры, которые позиционируются как премиальные. Цены – в широком диапазоне от 10 до 25 тысяч гривен.

Фото: Примеры цен за аренду однокомнатных квартир в разных районах Днепра (скриншот с сайта olx.ua)

Однако большинство квартир ближе к центру города предлагаются все же не ниже 7 000 гривен в месяц.

"Сдается 1-комнатная квартира. Ул. Староказацкая, 41/43. Есть вся техника, мебель. Расположение - центр, 6 этаж. Смотреть можно уже сейчас и бронировать", — говорится в одном из объявлений.

Немало квартир предлагается и в новостройках. Можно встретить объявления о сдаче "шикарных и просторных квартир", которые сдаются впервые в новых домах. Однокомнатные квартиры в сегменте "средний плюс" предлагаются по цене от 17 000 гривен в месяц.

Фото: Однокомнатная квартира в новостройке Днепра, "первая сдача", 17 000 гривен в месяц

Харьков. От 4000 гривен за квартиры недалеко от центра

Город все еще находится в огромной опасности из-за агрессии России. В то же время в Харькове можно найти жилье в аренду в разных районах: рынок здесь тоже понемногу активизируется. Стоимость аренды – в среднем 4-6 тысяч за 1- и даже двухкомнатную квартиру.

Буквально в одной станции метро от центра (или в 20 минутах ходьбы) однокомнатную квартиру можно найти за 4000 гривен в месяц.

Фото: Однокомнатная квартира возле станции метро Гагарина (скриншот с сайта besplatka.ua)

Фото: Примеры цен за аренду квартир в разных районах Харькова

Салтовка – самый крупный район города. Здесь, по разным данным, проживает примерно треть харьковчан. Через район проходит линия метро с несколькими станциями. Район по-прежнему находится в опасности обстрелов, а в некоторые его зоны разрешается заходить только местным жителям.

Однако в этом районе здесь также сдаются квартиры, в том числе на долгий срок. Цены – от 4 до 10 тысяч гривен за жилье в разном состоянии. Также есть немало предложений квартир с качественным современным ремонтом в новых жилых комплексах, которые недавно только сдали в эксплуатацию. Цены – от 8 000 гривен за однокомнатную и на пару тысяч выше – за двухкомнатную квартиру.

Фото: Одна из квартир в новостройке на Салтовском шоссе