Ціни знижені. Скільки сьогодні коштує оренда квартир у великих містах України

Ціни за оренду незабаром повернуться до довоєнних — експерт

Коли до Києва у квітні заїжджали переселенці, вони платили половину вартості та навіть менше. Договори підписували на 3-4 місяці, розповідає РБК-Україна Дмитро Корчев, директор агентства нерухомості "Брок-Ріелті".

"Ці квартири через деякий час вийдуть знову "в ефір" з післявоєнною ціною. Але "свіжі" пропозиції поки - за ціною нижче на 30 відсотків", - зазначає фахівець.

Поки бойові дії тривають – ціна така, але коли війна закінчиться, люди захочуть заробляти, і ціни повернуться до попереднього рівня, вважає керівник агентства нерухомості.

Оренда квартир у Києві. Ціни знижені, але залежить від стану

У столиці України – безліч пропозицій по оренді квартир на тривалий термін. Ціни варіюються в залежності від району і того, який ремонт в житлі. Багато орендодавців при публікації оголошень вказують, що ціни на час війни знижені.

"Квартира в Подільському районі – після косметичного ремонту. Є двоспальне ліжко, диван, тумба, дві комори з антресоллю, холодильник, пральна-автомат, відмінна транспортна розв'язка, 5000 грн плюс комунальні. Для сім'ї з дитиною від 10 років. Ціна на час війни", – йдеться у описі однієї з квартир на сайті оголошень.

Фото: Двокімнатна квартира на вулиці Вишгороська в Києві здається за 5 000 грн на місяць. Така вартість вказана "на час війни" (скріншоти з сайту rieltor.ua)

Також на Виноградарі двокімнатні квартири з непоганим ремонтом пропонуються за 7-8 тисяч гривень. З цього району можна приблизно за 15-20 хвилин доїхати до метро (станції Нивки, Оболонь або Мінська). У більшості пропонованих за цю ціну квартир – роздільні кімнати, пластикові вікна, є основні меблі.

Фото: Роздільна двокімнатна квартира на виноградарі за 8 000 грн на місяць

У Солом'янському районі Києва можна винайняти квартиру від 4 до 20 тисяч гривень залежно від стану ремонту. У Голосіївському районі – трохи дорожче. Цей район приваблює близькістю до центру міста. Тут також пропонується багато житла в недавно зданих в експлуатацію новобудовах.

Фото: Приклади цін за оренду двокімнатних квартир у Голосіївському районі Києва

Більш бюджетні пропозиції можна знайти на Лівому березі Києва. На Лісовому масиві однокімнатні квартири з хорошим ремонтом (не в новобудові) можна знайти за 3-5 тисяч гривень на місяць. У Деснянському районі, на Троєщині, пропонуються такі ціни:

Фото: Приклади цін за оренду однокімнатних квартир на Троєщині

Дніпро. Від гуртожитку за 2500 до 25000 грн за квартиру в центрі

Дніпро під час війни став "хабом" для безлічі волонтерських центрів і містом, куди їде багато переселенців з прифронтових територій. Тут також можна знайти в довгострокову оренду чимало квартир.

Як і в Києві, багато власників охоче знижують ціни для переселенців: орендувати пристойне житло (1-кімнатну квартиру) навіть недалеко від центру можна за 4-5 тисяч гривень. Ціни за житло в гуртожитку – близько 2500 гривень на місяць. У центрі міста здаються квартири, які позиціонуються як преміальні. Ціни – у широкому діапазоні від 10 до 25 тисяч гривень.

Фото: Приклади цін за оренду однокімнатних квартир в різних районах Дніпра (скріншот з сайту olx.ua)

Однак більшість квартир ближче до центру міста пропонуються все ж не нижче 7 000 гривень на місяць.

"Здається 1-кімнатна квартира. Вул. Старокозацька, 41/43. Є вся техніка, меблі. Розташування – центр, 6 поверх. Дивитися можна вже зараз і бронювати", – йдеться в одному з оголошень.

Чимало квартир пропонується і в новобудовах. Можна зустріти оголошення про здачу "шикарних і просторих квартир", які здаються вперше в нових будинках. Однокімнатні квартири в сегменті "середній плюс" пропонуються за ціною від 17 000 гривень на місяць.

Фото: Однокімнатна квартира в новобудові Дніпра, "перша здача", 17 000 гривень на місяць

Харків. Від 4000 гривень за квартири недалеко від центру

Місто все ще знаходиться у величезній небезпеці через агресію Росії. Водночас у Харкові можна знайти житло в оренду в різних районах: ринок тут теж потроху активізується. Вартість оренди – в середньому 4-6 тисяч за 1- і навіть двокімнатну квартиру.

Буквально в одній станції метро від центру (або у 20 хвилинах ходьби) однокімнатну квартиру можна знайти за 4000 гривень на місяць.

Фото: Однокімнатна квартира біля станції метро Гагаріна (скріншот з сайту besplatka.ua)

Фото: Приклади цін за оренду квартир у різних районах Харкова

Салтівка – найбільший район міста. Тут, за різними даними, проживає приблизно третина харків'ян. Через район проходить лінія метро з декількома станціями. Район як і раніше знаходиться в небезпеці обстрілів, а в деякі його зони дозволяється заходити тільки місцевим жителям.

Однак в цьому районі тут також здаються квартири, в тому числі на довгий термін. Ціни – від 4 до 10 тисяч гривень за житло у різному стані. Також є чимало пропозицій квартир із якісним сучасним ремонтом у нових житлових комплексах, які нещодавно тільки здали в експлуатацію. Ціни – від 8 000 гривень за однокімнатну і на пару тисяч вище – за двокімнатну.

Фото: Одна з квартир у новобудові на Салтівському шосе