ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены на нефть Brent побили рекорд впервые с 2013 года

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 08:33
Цены на нефть Brent побили рекорд впервые с 2013 года Фото: Нефть Brent рекордно подорожала
Автор: Людмила Жукова

Североморская нефть рекордно подорожала после начала войны России против Украины. Теперь цена за баррель составляет 116 долларов, это абсолютный рекорд с 2013 года.

Об этом сообщает Интерфакс.

По состоянию на 3 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 10,87 %, достигая 116,38 доллара за баррель.

Стоимость эталонной марки нефти Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила 100 долларов за баррель. Ее цена продолжает расти и 2 марта уже превышала 110 долларов. Дорожает также и американская WTI.

После скачка Brent выше 100 долларов аналитическое агентство Rystad Energy прогнозирует, что мировые цены на нефть могут возрасти до 130 долларов за баррель к июню, если на фоне войны в Украине произойдет нарушение поставок российской нефти.

Отметим, что еще в январе 2022 года по данным биржи ICE, марка Brent на закрытии торгов 19 января стоила $88,4 за баррель, WTI – $88,5.

Напомним, что Украина настаивает на полном эмбарго по импорту нефти и газа из РФ. Такое решение уже готова принять Канада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси