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Ціни на нафту Brent побили рекорд вперше з 2013 року

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Четвер 03 березня 2022 08:33
Ціни на нафту Brent побили рекорд вперше з 2013 року Фото: Нафта Brent рекордно подорожчала
Автор: Людмила Жукова

Північноморська Нафта рекордно подорожчала після початку війни Росії проти України. Тепер Ціна за барель становить 116 доларів, це абсолютний рекорд з 2013 року.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Станом на 3 березня травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 10,8%, досягаючи 116,38 долара за барель.

Вартість еталонної марки нафти Brent 24 лютого вперше з вересня 2014 року перевищила 100 доларів за барель. Її ціна продовжує зростати і 2 березня вже перевищувала 110 доларів. Дорожчає також і американська WTI.

Після стрибка Brent вище 100 доларів аналітичне агентство Rystad Energy прогнозує, що світові ціни на нафту можуть зрости до 130 доларів за барель до червня, якщо на тлі війни в Україні відбудеться порушення поставок російської нафти.

Відзначимо, що ще в січні 2022 року за даними біржі ICE, марка Brent на закритті торгів 19 січня коштувала $88,4 за барель, WTI – $88,5.

Нагадаємо, що Україна наполягає на повному ембарго щодо імпорту нафти і газу з РФ. Таке рішення вже готова прийняти Канада.

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