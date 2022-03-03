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Цены на проживание во Львове должны оставаться такими же, как в довоенное время, - Садовой

Автор: Людмила Жукова

Цены на аренду жилья во Львове должны оставаться такими же, как в довоенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

"Цены на проживание во Львове должны оставаться такими, как были в довоенное время", - заявил глава города.

По словам мэра Львова, люди, пытающиеся нажиться на аренде - мародеры.

"Арендодатель или отель, выставляющий завышенную цену за жилье –мародер! Сообщайте о таких случаях на Горячую линию города – 1580. Мы будем действовать так, как нужно в условиях военного времени: проверим и сделаем имена мародеров публичными, а также передадим данные СБУ", - добавил Садовой.

Отметим, что в последние дни во Львове цены на аренду катастрофически возросли.

Напомним, что во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации.

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Львов