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Ціни на проживання у Львові повинні залишатися такими ж, як у довоєнний час, - Садовий

Автор: Людмила Жукова

Ціни на оренду житла у Львові повинні залишатися такими ж, як у довоєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.

"Ціни на проживання у Львові повинні залишатися такими, як були в довоєнний час", - заявив глава міста.

За словами мера Львова, люди, які намагаються нажитися на оренді - мародери.

"Орендодавець або готель, що виставляє завищену ціну за житло - мародер! Повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію міста-1580. Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ", - додав Садовий.

Відзначимо, що в останні дні у Львові ціни на оренду катастрофічно зросли.

Нагадаємо, що у Львові оголосили мобілізацію чоловіків, які прибули з інших областей після евакуації.

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Львів