Ціни на проживання у Львові повинні залишатися такими ж, як у довоєнний час, - Садовий

"Ціни на проживання у Львові повинні залишатися такими, як були в довоєнний час", - заявив глава міста.

За словами мера Львова, люди, які намагаються нажитися на оренді - мародери.

"Орендодавець або готель, що виставляє завищену ціну за житло - мародер! Повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію міста-1580. Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ", - додав Садовий.

Відзначимо, що в останні дні у Львові ціни на оренду катастрофічно зросли.