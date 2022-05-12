UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цены на проезд в Полтаве могут повысить: на сколько

Фото: цены на проезд в Полтаве могут повысить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы могут повысить. Этот вопрос должны обсудить с частными перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Посчитаем, что они будут просить. И не исключение, что поднимем цены на билеты для того, чтобы хотя бы автобусы ездили. Они скажут сколько стоит газ, сколько стоит дизельное топливо, сколько зарплата, сколько километров (проезжают - ред.). Они (перевозчики - ред.) еще до военных событий запрашивали 16 гривен. Я думаю, это будет гораздо меньшая сумма", - рассказал мэр города Александр Мамай.

При этом он отметил, что несмотря на повышение стоимости проезда, пенсионеров будут пытаться перевозить бесплатно.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве возобновят обязательную оплату проезда в общественном транспорте. Она будет такой же, как и до начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваТарифы