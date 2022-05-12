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Ціни на проїзд у Полтаві можуть підвищити: на скільки

Фото: ціни на проїзд у Полтаві можуть підвищити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави можуть підвищити. Це питання мають обговорити із приватними перевізниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Порахуємо, що вони будуть просити. І не виключення, що піднімемо ціни на квитки для того, щоб хоча б автобуси їздили. Вони скажуть скільки коштує газ, скільки коштує дизельне пальне, скільки зарплата, скільки кілометрів (проїжджають - ред.). Вони (перевізники - ред.) ще до військових подій запрошували 16 гривень. Я думаю, це буде набагато менша сума", - розповів мер міста Олександр Мамай.

При цьому він зазначив, що попри підвищення вартості проїзду, пенсіонерів намагатимуться перевозити безкоштовно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті. Вона буде такою самою, як і до початку війни.

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ПолтаваТарифи