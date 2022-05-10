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Киев возвращает оплату проезда в транспорте: изменится ли цена

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Киев, Вторник 10 мая 2022 15:14
Киев возвращает оплату проезда в транспорте: изменится ли цена Фото: в Киеве восстанавливают платный проезд (фото facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве возобновят обязательную оплату проезда в общественном транспорте. Она будет такой же, как и до начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко в эфире национального телемарафона.

"Это решение поможет наполнять городской бюджет столицы", - сказал Зовут.

Ранее мы сообщали, в Киеве планируют восстановить плату за проезд в общественном транспорте. Норма может вернуться уже 16 мая.

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