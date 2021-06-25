Цены на проезд в общественном транспорте в Днепре повысили: какой будет стоимость
В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость на большинстве городских маршрутов составит 10 гривен, а в некоторых достигнет 12.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Известно, что на маршрутах с небольшой дистанцией проезд будет стоить 8-9 гривен.
По информации горсовета, изменение тарифа обусловлено повышением стоимости электроэнергии, запасных частей, необходимостью проведения модернизаций, реконструкций, новости сети электротранспорта.
Также с 3 июля повысится стоимость проездных. Как сообщили в ведомстве, месячный билет будет стоить:
- 340 гривен на один вид транспорта;
- 500 гривен - на два вида транспорта (трамваи / троллейбусы, трамваи / метро, троллейбусы / метро)
- 750 гривен - на все виды электротранспорта (трамваи, троллейбусы, метро).
В горсовете обратили внимание, что в ближайшую неделю можно еще приобрести проездные по действующей цене.
Также было изменено тариф на проезд в электротранспорте (трамваи, троллейбусы, метро). Он составит 8 гривен и вступит в силу с 3 июля.
Отмечено, что в последний раз соответствующий тариф менялся полтора года назад.