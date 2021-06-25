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Цены на проезд в общественном транспорте в Днепре повысили: какой будет стоимость

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Днепр, Пятница 25 июня 2021 15:55
Цены на проезд в общественном транспорте в Днепре повысили: какой будет стоимость Фото: цены на проезд в общественном транспорте в Днепре повысили (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость на большинстве городских маршрутов составит 10 гривен, а в некоторых достигнет 12.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Известно, что на маршрутах с небольшой дистанцией проезд будет стоить 8-9 гривен.

По информации горсовета, изменение тарифа обусловлено повышением стоимости электроэнергии, запасных частей, необходимостью проведения модернизаций, реконструкций, новости сети электротранспорта.

Также с 3 июля повысится стоимость проездных. Как сообщили в ведомстве, месячный билет будет стоить:

  • 340 гривен на один вид транспорта;
  • 500 гривен - на два вида транспорта (трамваи / троллейбусы, трамваи / метро, ​​троллейбусы / метро)
  • 750 гривен - на все виды электротранспорта (трамваи, троллейбусы, метро).

В горсовете обратили внимание, что в ближайшую неделю можно еще приобрести проездные по действующей цене.

Также было изменено тариф на проезд в электротранспорте (трамваи, троллейбусы, метро). Он составит 8 гривен и вступит в силу с 3 июля.

Отмечено, что в последний раз соответствующий тариф менялся полтора года назад.

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