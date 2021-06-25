Ціни на проїзд громадським транспортом у Дніпрі підвищили: якою буде вартість
У Дніпрі з 26 червня підвищаться тарифи на проїзд у громадському транспорті. Так, вартість на більшості міських маршрутів становитиме 10 гривень, а в деяких сягатиме 12.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Відомо, що на маршрутах з невеликою дистанцією проїзд коштуватиме 8-9 гривень.
За інформацією міськради, зміна тарифу зумовлена підвищенням вартості електроенергії, запасних частин, необхідністю проведення модернізацій, реконструкцій, оновлень у мережі електротранспорту.
Також з 3 липня підвищиться вартість проїзних. Як повідомили у відомстві, місячний квиток коштуватиме:
- 340 гривень на один вид транспорту;
- 500 гривень - на два види транспорту (трамваї/тролейбуси, трамваї/метро, тролейбуси/метро);
- 750 гривень - на усі види електротранспорту (трамваї, тролейбуси, метро).
У міськраді звернули увагу, що найближчий тиждень можна ще придбати проїзні за чинною ціною.
Також було змінено тариф на проїзд в електротранспорті (трамваї, тролейбуси, метро). Він становитиме 8 гривень і набуде чинності з 3 липня.
Зазначено, що востаннє відповідний тариф змінювався півтора року тому.