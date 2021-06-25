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Ціни на проїзд громадським транспортом у Дніпрі підвищили: якою буде вартість

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Дніпро, П'ятниця 25 червня 2021 15:55
Ціни на проїзд громадським транспортом у Дніпрі підвищили: якою буде вартість Фото: ціни на проїзд громадським транспортом у Дніпрі підвищили (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі з 26 червня підвищаться тарифи на проїзд у громадському транспорті. Так, вартість на більшості міських маршрутів становитиме 10 гривень, а в деяких сягатиме 12.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Відомо, що на маршрутах з невеликою дистанцією проїзд коштуватиме 8-9 гривень.

За інформацією міськради, зміна тарифу зумовлена підвищенням вартості електроенергії, запасних частин, необхідністю проведення модернізацій, реконструкцій, оновлень у мережі електротранспорту.

Також з 3 липня підвищиться вартість проїзних. Як повідомили у відомстві, місячний квиток коштуватиме:

  • 340 гривень на один вид транспорту;
  • 500 гривень - на два види транспорту (трамваї/тролейбуси, трамваї/метро, тролейбуси/метро);
  • 750 гривень - на усі види електротранспорту (трамваї, тролейбуси, метро).

У міськраді звернули увагу, що найближчий тиждень можна ще придбати проїзні за чинною ціною.

Також було змінено тариф на проїзд в електротранспорті (трамваї, тролейбуси, метро). Він становитиме 8 гривень і набуде чинності з 3 липня.

Зазначено, що востаннє відповідний тариф змінювався півтора року тому.

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