Цены на продукты в оккупации значительно выросли: что в Луганской области подорожало больше всего

Цены на продукты питания в мае в территориальных общинах Луганской области, которые находятся во временной оккупации, значительно увеличились, чем на территории Украины, подконтрольной правительству. Рост цен составил почти 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.

Как сообщалось, средние цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли на 2,6%. Это меньше, чем в апреле, когда продукты подорожали на 4,2%.

В то же время потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.