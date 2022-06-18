Цены на продукты в оккупации значительно выросли: что в Луганской области подорожало больше всего
Цены на продукты питания в мае в территориальных общинах Луганской области, которые находятся во временной оккупации, значительно увеличились, чем на территории Украины, подконтрольной правительству. Рост цен составил почти 40%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.
В частности, значительно дороже украинских следующие продуктов потребительской корзины:
- картофель - на 45,44%;
- масло подсолнечное - на 44,95%;
- лук репчатый - на 44,47%;
- яйца куриные - на 42,79%;
- морковь - на 39,99%;
- птица (тушка куриная) - на 39,36%;
- свинина - на 31,99%;
- свекла - на 29,14%;
- макаронные изделия - на 22,34%.
Как сообщалось, средние цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли на 2,6%. Это меньше, чем в апреле, когда продукты подорожали на 4,2%.
В то же время потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.