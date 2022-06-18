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Цены на продукты в оккупации значительно выросли: что в Луганской области подорожало больше всего

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Украина, Суббота 18 июня 2022 14:05
Цены на продукты в оккупации значительно выросли: что в Луганской области подорожало больше всего Фото: цены на продукты в оккупации значительно выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Цены на продукты питания в мае в территориальных общинах Луганской области, которые находятся во временной оккупации, значительно увеличились, чем на территории Украины, подконтрольной правительству. Рост цен составил почти 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.

В частности, значительно дороже украинских следующие продуктов потребительской корзины:

  • картофель - на 45,44%;
  • масло подсолнечное - на 44,95%;
  • лук репчатый - на 44,47%;
  • яйца куриные - на 42,79%;
  • морковь - на 39,99%;
  • птица (тушка куриная) - на 39,36%;
  • свинина - на 31,99%;
  • свекла - на 29,14%;
  • макаронные изделия - на 22,34%.

Как сообщалось, средние цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли на 2,6%. Это меньше, чем в апреле, когда продукты подорожали на 4,2%.

В то же время потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.

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