Ціни на продукти в окупації значно зросли: що у Луганській області подорожчало більше всього
Ціни на продукти харчування у травні в територіальних громадах Луганської області, які перебувають у тимчасовій окупації, значно збільшилися, ніж на території України, підконтрольній уряду. Зростання цін склало майже 40%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.
Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику:
- картопля - на 45,44%;
- олія соняшникова - на 44,95%;
- цибуля ріпчаста - на 44,47%;
- яйця курячі - на 42,79%;
- морква - на 39,99%;
- птиця (тушка куряча) - на 39,36%;
- свинина - на 31,99%;
- буряк - на 29,14%;
- макаронні вироби - на 22,34%.
Як повідомлялося, середні ціни на продукти харчування у травні порівняно з квітнем в Україні зросли на 2,6%. Це менше, ніж у квітні, коли продукти подорожчали на 4,2%.
Водночас, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даними моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.