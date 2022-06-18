ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на продукти в окупації значно зросли: що у Луганській області подорожчало більше всього

Новость на русском →
Україна, Субота 18 червня 2022 14:05
Ціни на продукти в окупації значно зросли: що у Луганській області подорожчало більше всього Фото: ціни на продукти в окупації значно зросли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ціни на продукти харчування у травні в територіальних громадах Луганської області, які перебувають у тимчасовій окупації, значно збільшилися, ніж на території України, підконтрольній уряду. Зростання цін склало майже 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.

Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику:

  • картопля - на 45,44%;
  • олія соняшникова - на 44,95%;
  • цибуля ріпчаста - на 44,47%;
  • яйця курячі - на 42,79%;
  • морква - на 39,99%;
  • птиця (тушка куряча) - на 39,36%;
  • свинина - на 31,99%;
  • буряк - на 29,14%;
  • макаронні вироби - на 22,34%.

Як повідомлялося, середні ціни на продукти харчування у травні порівняно з квітнем в Україні зросли на 2,6%. Це менше, ніж у квітні, коли продукти подорожчали на 4,2%.

Водночас, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даними моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
цены на мясо Війна в Україні
NEWS
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону