Цены на продукты с начала года выросли на четверть: что дорожает быстрее всего

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 60,2%, овощи - на 58,5%, рыба и рыбопродукты - на 33,1%, хлеб и хлебопродукты - на 29,0%, сахар - на 27,9%, макаронные изделия - на 24,8%.

Кроме того, масло подорожало на 17,8%, хлеб - на 16,5%, мясо и мясопродукты - на 16,2%, сыр и творог - на 14,2%, подсолнечное масло - на 13,8%, молоко на 9,1%.

В то же время яйца подешевели на 17,0%.