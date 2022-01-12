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Цены на продовольствие в 2022 году вырастут еще на 10-20%, - советник президента

Новина українською →
Украина, Среда 12 января 2022 12:29
Цены на продовольствие в 2022 году вырастут еще на 10-20%, - советник президента Фото: советник президента Украины Олег Устенко (Oleksandr Prokopenko/Facebook)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Данные мировых рынков говорят о сохранении тенденции довольно высоких инфляционных рисков именно на продовольствие. Советник президента Украины Олег Устенко ожидает роста цен на 10-20%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции".

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы - все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе", - пояснил изданию Устенко.

Напомним, по данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 125,7 пункта, что на 28,1% выше показателя прошлого года.

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Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции