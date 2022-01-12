Цены на продовольствие в 2022 году вырастут еще на 10-20%, - советник президента

Данные мировых рынков говорят о сохранении тенденции довольно высоких инфляционных рисков именно на продовольствие. Советник президента Украины Олег Устенко ожидает роста цен на 10-20%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции".

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы - все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе", - пояснил изданию Устенко.