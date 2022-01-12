Ціни на продовольство в 2022 році зростуть ще на 10-20%, - радник президента
Фото: радник президента України Олег Устенко(Oleksandr Prokopenko / Facebook)
Дані світових ринків говорять про збереження тенденції досить високих інфляційних ризиків саме на продовольство. Радник президента України Олег Устенко очікує зростання цін на 10-20%.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції".
"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби - все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", - пояснив виданню Устенко.
Нагадаємо, за даними ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) за підсумками 2021 року середнє значення індексу продовольчих цін ФАО склало 125,7 пункту, що на 28,1% вище показника минулого року.