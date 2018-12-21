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Цены на нефть завершают неделю резким снижением

Новости » Энергетика    21.12.2018 - 11:55
Цены на нефть завершают неделю резким снижением
Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

Brent торгуется на отметке 54,47 доллара за баррель         

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 21 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 55 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:44 по киевскому времени стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 55 долларов - до 54,47   доллара. Это на 2,44% ниже закрытия предыдущей сессии.

Отметим, цены на нефть завершают неделю резким снижением до минимума за 15 месяцев, с понедельника Brent подешевела на 9%. Аналитики называют главным негативным фактором для снижения цен решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов. Дополнительным негативом для рынка выступают опасения трейдеров по поводу переизбытка сырья на рынке.

Напомним, накануне цена нефти Brent рухнула до минимумов с сентября 2017 года. В частности, в ходе торгов цены опускались до 54,89 доллара, после чего начался незначительный рост. Данный показатель в последний раз был зафиксирован 18 сентября 2017 года.

 

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