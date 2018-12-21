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Ціни на нафту завершують тиждень різким зниженням

Новини » Енергетика    21.12.2018 - 11:55
Ціни на нафту завершують тиждень різким зниженням
Фото: нафтова вишка (Statoil.com)

Brent торгується на позначці 54,47 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 21 грудня 2018 року, впала нижче позначки в 55 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:44 за київським часом вартість бареля нафти марки Brent опустилася нижче 55 доларів - до 54,47 долара. Це на 2,44% нижче за закриття попередньої сесії.

Відзначимо, ціни на нафту завершують тиждень різким зниженням до мінімуму за 15 місяців, з понеділка Brent подешевшала на 9%. Аналітики називають головним негативним чинником для зниження цін рішення Федеральної резервної системи США підвищити базову процентну ставку, незважаючи на погіршення макроекономічних прогнозів. Додатковим негативом для ринку виступають побоювання трейдерів з приводу надлишку сировини на ринку.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent обвалилася до мінімумів з вересня 2017 року. Зокрема, у ході торгів ціни опускалися до 54,89 долара, після чого почався незначний ріст. Даний показник в останній раз був зафіксований 18 вересня 2017 року.

 

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