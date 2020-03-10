ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту злетіли на 10% з відкриття торгів

Новини » Економіка     10.03.2020 - 14:03
Ціни на нафту злетіли на 10% з відкриття торгів
Ілюстративне фото (statoil.com)

Ціни на нафту наближаються до 38 доларів

Ціни на нафту північноморської марки Brent в ході торгів 10 березня зросли майже на 10%, трохи відігравши попереднє рекордне падіння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

За станом на 13:50 за київським часом ціни на Brent досягли позначки в 37,71 долара за барель (+3,35 долара). Це на 9,75% вище в порівнянні з цінами на нафту на закритті попередньої сесії.

Нагадаємо, на відкритті сьогоднішніх торгів барель нафти Brent різко подорожчав на 7%, проте ближче до середини дня ціни стабілізувалися на позначці 36 доларів. Таким чином, нафта другий день продовжує відігравати рекордне падіння з 1991 року, коли ціни просіли більш ніж на 30%.

Крім того, 10 березня відновлюються після обвалу і світові фондові ринки. Зокрема, загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 2,7% після падіння на 7% у понеділок, а нафтовий індекс SXEP зріс на 3,6%. Це відбулося на тлі зростання вартості нафти після найбільшого одноденного падіння за останні 30 років, що призвело до сильної волатильності на світових фінансових ринках.

Антимонопольний комітет очікує зниження цін на АЗС після обвалу цін на нафту
Новини України Brentнефтьцены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся