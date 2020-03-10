Ціни на нафту злетіли на 10% з відкриття торгів

Ілюстративне фото (statoil.com)

Ціни на нафту наближаються до 38 доларів

Ціни на нафту північноморської марки Brent в ході торгів 10 березня зросли майже на 10%, трохи відігравши попереднє рекордне падіння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

За станом на 13:50 за київським часом ціни на Brent досягли позначки в 37,71 долара за барель (+3,35 долара). Це на 9,75% вище в порівнянні з цінами на нафту на закритті попередньої сесії.

Нагадаємо, на відкритті сьогоднішніх торгів барель нафти Brent різко подорожчав на 7%, проте ближче до середини дня ціни стабілізувалися на позначці 36 доларів. Таким чином, нафта другий день продовжує відігравати рекордне падіння з 1991 року, коли ціни просіли більш ніж на 30%.

Крім того, 10 березня відновлюються після обвалу і світові фондові ринки. Зокрема, загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 2,7% після падіння на 7% у понеділок, а нафтовий індекс SXEP зріс на 3,6%. Це відбулося на тлі зростання вартості нафти після найбільшого одноденного падіння за останні 30 років, що призвело до сильної волатильності на світових фінансових ринках.