Ціни на нафту зросли за місяць на 20% через вакцини від коронавіруса

Фото: видобуток нафти (OilNow)

На ринках панує оптимізм після появи ефективних вакцин від респіраторної інфекції

У понеділок, 30 листопада, ціни на нафту впали через невпевненість в тому, чи погодиться члени ОПЕК+ на значне скорочення видобутку. Однак надії на вакцину від коронавіруса призвели до зростання цін протягом місяця на 20%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent з поставкою в січні впала на 1,02 %, до 47,69 доларів за барель до 16.30 за київським часом. Нафта марки WTI знизилася на 0,57% до 45,27 доларів.

Brent і WTI зростуть більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяють надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.

Члени Організації країн-експортерів нафти, Росія та інші країни (група ОПЕК+) розглянуть можливість продовження існуючих скорочень на три-чотири місяці або поступове збільшення видобутку з січня. ОПЕК+ повинна була знизити поточне скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу з січня.

Ціни також знайшли деяку підтримку після того, як Moderna Inc заявила, що подасть заявку на екстрени дозвіл в США і Європі на вакцину COVID-19. Компанія оприлюднила повні результати дослідження на пізній стадії, показує, що її вакцина ефективна на 94,1% без серйозних проблем з безпекою.

Goldman Sachs заявив, що зростання числа випадків COVID-19 взимку не перешкодить відновленню балансу на ринку нафти в результаті прогресу вакцинації. Згідно з прогнозом у 2021 році ціна на нафту марки Brent зросте до 65 доларів.

Опитування 40 економістів і аналітиків, проведеного агентством Reuters, показав, що ціна на нафту Brent у наступному році буде в середньому 49,35 доларів за барель.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, в понеділок, 30 листопада, долар досяг найнижчого рівня за два з половиною роки по відношенню до основних світових валют. Протягом місяця долар втрата 2,5% своєї вартості, що стало найбільшим падінням з липня.